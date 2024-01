ZURKOWSKI, Possibile ritorno ad Empoli. Baldanzi...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Secondo Sky Sport, l’Empoli sarebbe fortemente interessato a riportare in azzurro il trequartista dello Spezia Szymon Zurkowski. Lo Spezia è disposto a lasciarlo andare, per via anche e soprattutto dell'ingaggio elevato. Lui vorrebbe tornare in Serie A e come scrive La Nazione ha una clausola bassa per andare in un club della serie maggiore. Con l'arrivo di un nuovo trequartista, l'Empoli potrebbe dunque liberare Tommaso Baldanzi, cercato di recente anche dalla Fiorentina. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

