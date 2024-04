VIOLA, È IL TERZO PEGGIOR GIRONE DI RITORNO NEGLI ULTIMI 20 ANNI: BEPPE E SINISA FECERO MEGLIO

FirenzeViola.it

I numeri mostrati dalla Fiorentina in questo girone di ritorno, fin qui, sono stati a dir poco deludenti. Appena 11 punti in dodici gare giocate (resta sospeso il recupero con l'Atalanta che verrà disputato probabilmente a fine campionato), un decimo posto che grida vendetta - contando che i viola avevano concluso il girone d'andata al quarto posto - e un attacco che in 1.080' di gioco (ovvero il totale dei dodici turni dal giro di boa già in archivio) ha realizzato appena 16 reti. No, così proprio non va.

SUL PODIO. Quello di cui Biraghi e soci si stanno rendendo protagonisti infatti non è solo il peggior girone di ritorno dell'era Italiano (che lo scorso anno e quello prima dopo lo stesso numero di gare - dunque togliendo una giornata alle precedenti stagioni, al netto del match di Bergamo non disputato - aveva raccolto rispettivamente 19 e 18 punti) ma anche il secondo peggiore degli ultimi dieci anni. Allargando il discorso al post-fallimento, dunque prendendo le mosse dalla Serie A 2004/2005, è il terzo peggior rendimento degli ultimi venti anni. Qualcosa di davvero assurdo, se si pensa quello che è il reale valore della rosa, da quali stagioni arriva la Fiorentina (con piazzamenti europei e due finali giocate) e quello che era stato il rendimento nel girone d'andata.

FECE MEGLIO BEPPE. Gli appena 11 punti collezionati dalla formazione di Italiano sono infatti uno score migliore esclusivamente di quello ottenuto nel 2020/21 dalla squadra di Cesare Prandelli (allora i punti messi insieme furono appena 9) mentre sono un risultato più deludente persino dell'annata 2019/20, quella con Beppe Iachini in panchina, quando le lunghezze inanellate dopo 12 gare del girone di ritorno erano state in tutto 14. Ovvero gli stessi ottenuti dalla Viola di Delio Rossi (una squadra letteralmente allo sbando) nel 2011/12 e ben 5 meno di quelli che poteva vantare la prima Fiorentina di Mihajlovic, che dopo lo stesso numero di gare di punti ne aveva 19. Per ritrovare, così, un rendimento peggiore di quello attuale si deve scendere fino alla già citata stagione (disgraziatissima) 2004/05, la prima in A dopo il fallimento: la squadra di Buso prima e Zoff poi si fermò infatti a 9 punti nei primi dodici turni nel girone di ritorno.

RENDIMENTO DOPO 12 GARE NEI GIRONI DI RITORNO DAL POST FALLIMENTO

2023-24: 11 punti (Italiano)

2022-23: 19 punti (Italiano)

2021-22: 18 punti (Italiano)

2020-21: 9 punti (Prandelli)

2019-20: 14 punti (Iachini)

2018-19: 13 punti (Pioli)

2017-18: 23 punti (Pioli)

2016-17: 22 punti (Sousa)

2015-16: 18 punti (Sousa)

2014-15: 19 punti (Montella)

2013-14: 15 punti (Montella)

2012-13: 17 punti (Montella)

2011-12: 14 punti (Rossi)

2010-11: 19 punti (Mihajlovic)

2009-10: 14 punti (Prandelli)

2008-09: 23 punti (Prandelli)

2007-08: 19 punti (Prandelli)

2006-07: 22 punti (Prandelli)

2005-06: 20 punti (Prandelli)

2004-05: 9 punti (Buso-Zoff)