VIOLA, Confronto alla 12esima: +7 punti rispetto a 22/23

Nel day after di Fiorentina-Bologna, si spalanca davanti a tutti i tifosi viola (e non solo) l'abisso di due settimane di pausa nazionali. Facendo un confronto con la stagione passata si evince che sono 7 i punti che la Fiorentina ha in più rispetto all'anno scorso (raffronto fatto alla 12esima di Serie A 2022/23). Guardando la scorsa stagione, i viola sono la squadra, insieme all'Inter, che ha migliorato maggiormente il suo bottino.

Anche gli altri numeri sono positivi: gol fatti (20, quinto miglior attacco) e gol subiti (16) sono in miglioramento rispetto a dodici mesi fa. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento completo di FV.