Mille e uno motivi per discutere passato, presente e futuro della Fiorentina, almeno se si volesse dar ascolto alla testa e alla parte più razionale dell’appassionato delle vicende viola. E però, di questi tempi, converrà soprattutto restare focalizzati su quel che la squadra di Italiano può fare e soprattutto sugli obiettivi ai quali può ambire per finire al meglio una stagione il cui barometro comincia a virare, fin troppo, sulle precipitazioni.

Ancora due obiettivi - In tal senso sono i numeri registrati dal botteghino del Franchi a raccontare di un clima che comincia a farsi arido intorno al gruppo viola. Qualcosa d’inevitabile per un rendimento che nel 2024 si è indubbiamente fatto deficitario, per non dire ai limiti della depressione visto che i viola nel girone di ritorno si attestano al quart’ultimo posto, ma che non significa necessariamente che tutto l’ambiente debba abdicare a sogni e speranze. Sotto questo profilo i due appuntamenti infrasettimanali che attendono la Fiorentina, tra 48 ore il ritorno del quarto di finale di Conference contro il Viktoria Plzen e mercoledì prossimo la semifinale bis di coppa Italia con l’Atalanta, non hanno troppo risentito delle incertezze del campionato, visto che in Europa lo 0-0 della Repubblica Ceca tiene aperti i giochi nell’ottica della semifinale (da giocarsi con la vicente di Brugge e Paok) mentre a Bergamo i viola ripartiranno dal gol di Mandragora.

Giovedì tutti al Franchi per la Conference League - Due motivi in più per spingere chiunque tenga alla Fiorentina a uno slancio d’affetto, un atto di presenza che prescinda dalle prospettive del momento, e del domani, che non paiono accendere l’entusiasmo. Un invito, quello di essere tutti allo stadio già da giovedì quando alle 18:45 la Fiorentina affronterà i cechi del Viktoria, che Firenzeviola.it sposa in pieno e che sostiene alla luce della principale priorità del momento: affrontare al meglio il doppio percorso di coppa e continuare in una doppia corsa che, al netto di difficoltà evidente, può ancora regalare enormi soddisfazioni a tutti, tifosi inclusi.

L'APPELLO DELLA CURVA CON GLI STRISCIONI AFFISSI IN CITTA':