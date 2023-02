TOTOFORMAZIONE, NICO SÌ O NICO NO? TORNANO BIRAGHI E QUARTA

Fiorentina che si prepara alla delicata sfida contro il Bologna potendo contare sul rientro di tanti elementi ma alla terza partita in una settimana. Per questo ci si può attendere qualche cambio per far riposare alcuni elementi, anche se l'ossatura della squadra è destinata a restare quella vista in coppa. I quotidiani in edicola quest'oggi sono praticamente tutti con una probabile formazione diversa dalle altre, ma andiamo per gradi.

In porta nessun dubbio sull'impiego di Terracciano dal 1', e anche sul ritorno di Quarta al fianco di Milenkovic e di Biraghi al posto di Terzic sono tutti d'accordo. Per quanto riguarda la fascia destra però, il Corriere Fiorentino punta su Venuti e non su Dodo. A centrocampo ognuno ha la sua, con il grande punto interrogativo Amrabat: giocherà lui mascherato oppure Mandragora? Bonaventura sembra certo di un posto al suo fianco, Barak e Duncan si lottano l'altro.

Infine l'attacco, dove Jovic viene scelto da tutti i quotidiani ma non Nico Gonzalez: il Corriere Fiorentino mette Saponara e Ikoné sulle fasce, mentre il Corriere dello Sport punta su Nico e Kouame. Ecco la probabile formazione viola secondo i quotidiani:

Corriere Fiorentino (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Saponara, Jovic, Ikoné.

La Nazione (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Jovic, Ikoné.

Corriere dello Sport (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame.

Repubblica (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Ikoné.

Gazzetta dello Sport (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Ikoné.

FirenzeViola.it (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Jovic, Saponara.