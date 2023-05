TOP FV, Contro la Salernitana vince Ikonè. Dodò terzo

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha pareggiato a Salerno per 3-3 e, come per ogni partita della squadra Viola, vi abbiamo chiesto chi fosse il vostro migliore in campo. Sui 1157 voti totali a riceverne di più è stato Ikonè (42,61%), che sia aggiudica dunque il premio di migliore in campo. Al secondo posto troviamo Bonaventura con il 19,10% dei voti e infine, sull'ultimo gradino del podio, Dodò con il 13,31%. Solo medaglia di legno per Ranieri.

Ikonè 42,61%

Bonaventura 19,10%

Dodò 13,31%

Ranieri 10,03%