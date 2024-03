RASSEGNA STAMPA, I titoli in viola dei quotidiani odierni

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA Terzo giorno di allenamenti al Viola Park in vista della delicata sfida di sabato sera contro il Milan di Stefano Pioli, all'interno di uno stadio Franchi gremito. La seduta odierna al centro sportivo è prevista per il pomeriggio, più precisamente... Terzo giorno di allenamenti al Viola Park in vista della delicata sfida di sabato sera contro il Milan di Stefano Pioli, all'interno di uno stadio Franchi gremito. La seduta odierna al centro sportivo è prevista per il pomeriggio, più precisamente... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi