PARISI PER RAGGIUNGERE TERZIC, BIRAGHI PER QUOTA 3000

Uno dei ballottaggi che resistono a 24 ore dall'andata dei quarti di finale di Conference League è sulla fascia sinistra, dove Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi sperano in una maglia da titolare contro il Viktoria Plzen per raggiungere due obiettivi dal punto di vista del minutaggio. Dopo circa due mesi in cui le ha giocate tutte il capitano viola, Italiano oggi riflette sulla scelta migliore da prendere calcolando che si gioca ogni tre giorni e che Parisi con l'Atalanta ha dato quelle sensazioni che sperava la Fiorentina: il ballottaggio è aperto.

Parisi ha giocato meno di Terzic

La gestione del talento prelevato dall'Empoli la scorsa estate per una cifra importante fin qui non si è distaccata molto da quella che Italiano aveva riservato la scorsa stagione ad Aleksa Terzic, ceduto poi al Lipsia dopo aver giocato 1605 minuti in maglia viola nel 2023/24. Parisi ad oggi è a 1500 minuti e spera in questo finale di stagione di avere un po' più di spazio per cominciare a far vedere gli oltre 10 milioni di motivi che spinsero la società di Commisso a puntare ed investire su di lui.

Biraghi per i 3000 minuti in campo

L'altro terzino, titolare praticamente sempre quando è stato a completa disposizione, è terzo per utilizzo da parte di Italiano con 2908' in campo e con altri 90 minuti contro il Viktoria Plzen potrà così raggiungere la quota simbolica di 3000 minuti in campo in stagione. Biraghi ha già dato all'ambiente la risposta a chi si domandava quale tipo di gerarchia avrebbe previsto Italiano in questa stagione e vuole essere lui ad alzare una coppa da dedicare a Joe Barone, magari proprio quella Conference League che l'anno scorso sfumò dopo che proprio il capitano fu protagonista dei noti episodi che videro i tifosi del West Ham lanciargli oggetti dal loro settore e aprirgli una ferita in testa. Il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2025 con un'opzione per un altro anno, ma il suo ruolo all'interno dello spogliatoio non è mai stato in discussione. Si prepara anche lui ad un finale di stagione ad alta tensione. Resta solo da capire se la prossima "missione" sarà tornare dalla Repubblica Ceca con la qualificazione ipotecata in vista del ritorno: l'obiettivo del capitano e di tutta la Fiorentina che sbarca a Plzen.