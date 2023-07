PARISI E LA CRONISTORIA DI UNA TRATTATIVA CHE POTREBBE RIACCENDERSI

FirenzeViola.it

Una delle notizie più calde di giornata è quella relativa a Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli, che secondo quanto riporta Sky Sport è tornato di moda e addirittura la Fiorentina avrebbe superato Juventus e Lazio nella corsa al classe 2000.

Un nome che tra le vie di Firenze ha iniziato a circolare mesi, più esattamente da fine agosto dello scorso anno, da quando anche il suo agente Mario Giuffredi voleva spingerlo alla corte di Vincenzo Italiano. Operazione che poi non è andata in porto a causa delle tempistiche ristrette e alla fine Parisi è rimasto all'Empoli prolungando anche il suo contratto fino al 2025 (nonché anno dell'attuale scadenza). Nel corso della stagione il nome del terzino di Solofra è tornato a riecheggiare più volte ma alla fine, anche in virtù della cessione di Zurkowski allo Spezia, non si sono verificati i presupposti di una trattativa nè di un possibile scambio tra il club di Corsi e di Commisso.

Penultimo atto della cronistoria, prima della notizia di ieri sera, sono le parole del suo procuratore, il quale a Sportitalia ammise che in realtà la Fiorentina non lo aveva ricontattato per parlare di Parisi. Tra l'altro Giuffredi è anche l'agente di Cristiano Biraghi, che gioca anche nel suo stesso ruolo, e questo lascia qualche dubbio. Quel che è certo però è che la Fiorentina ha bisogno di rinnovare la fascia sinistra con l'inevitabile cessione di Terzic (contratto in scadenza nel 2024 e poche possibilità di rinnovo) e un Biraghi che l'1 settembre compirà 31 anni. Saranno giorni di fuoco, con l'asse Firenze-Empoli che potrebbe riaccendersi dopo il gelo di mesi fa.