"NON CI SONO TITOLARISSIMI". IL DATO SUI MINUTI IN CAMPO DEI VIOLA

La distribuzione dei minuti in campo dei giocatori della Fiorentina in questa stagione dimostra una cosa: con Vincenzo Italiano l'unico inamovibile dei giocatori di movimento è Nikola Milenkovic. Come segnalato da Andrea Stramaccioni ieri a Radio Firenzeviola, Italiano ha un modo diverso rispetto alle big del campionato di gestire la sua rosa perché non ci sono giocatori inamovibili, almeno sulla carta. Ora, al di là di valutare i motivi che portano a questo tipo di scelte (virtù oppure necessità?), è interessante andare a vedere chi ha giocato di più in questa stagione perché alcuni dati sono sorprendenti.

Il primo l'abbiamo già svelato e riguarda Milenkovic, l'unico assieme a Terracciano ad aver giocato più di 3000 minuti in stagione (3164, per la precisione) nonostante stia vivendo forse la sua peggior stagione da quando veste la maglia della Fiorentina. E lo spiega il fatto che in oltre 3000 minuti non sia arrivato neanche un gol: è un difensore, certo, ma aveva abituato ad avere un ruolo anche sui calci piazzati che ormai non ha più.

Dopo Milenkovic c'è Cristiano Biraghi, il capitano tanto discusso che qualcuno si immaginava già in panchina quando è arrivato Parisi: niente di più vero, sono 2908 minuti in campo per Biraghi e 1500 per Parisi, in pratica la metà. Al quarto posto troviamo Jack Bonaventura che è ad un passo dal rinnovo automatico proprio in virtù delle 36 partite giocate per 2668 minuti totali. Poi Luca Ranieri con 2611 minuti e Kayode, con 2463, il 2004 con più minuti in campo dell'intera Serie A.

Al settimo posto troviamo Martinez Quarta e solo all'ottavo Nico Gonzalez, vittima di qualche problemino fisico che lo fa arrivare a 2226 minuti in stagione, appena avanti all'amico Beltran a 2206'. Chiude la top 10 Mandragora che in maniera piuttosto inaspettata soprattutto ad inizio anno, oggi ha raggiunto i 2186 minuti in campo.

Queste la lista dei minuti in campo dei giocatori della Fiorentina in stagione:

Pietro Terracciano 3.240'

Nikola Milenković 3164'

Cristiano Biraghi 2908'

Giacomo Bonaventura 2668'

Luca Ranieri 2611'

Michael Kayode 2463'

Lucas Martínez Quarta 2269'

Nicolás González 2226'

Lucas Beltrán 2206'

Rolando Mandragora 2186'

Arthur Melo 2177'

Alfred Duncan 2008'

M'Bala Nzola 1885'

Jonathan Ikoné 1795'

Fabiano Parisi 1500'

Riccardo Sottil 1397'

Christian Kouamé 1287'

Maxime López 1247'

Josip Brekalo 937'

Andrea Belotti 875'

Antonín Barák 818'

Oliver Christensen 780'

Dodô 543'

Davide Faraoni 359'

Gino Infantino 194'

Yerry Mina 185'

Niccolò Pierozzi 134'

Pietro Comuzzo 102'

Lorenzo Amatucci 20'

AleksandrKokorin 3'