NICO, Brentford ci prova ma ACF dice no: cos'è successo

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È stata una giornata molto calda sul fronte Nico Gonzalez. L'esterno argentino della Fiorentina, alla vigilia di una sfida decisiva per la stagione viola, è stato oggetto del desiderio del Brentford, in Premier League, arrivato ad offrire oltre 40 milioni per strapparlo ai viola e darlo invece al proprio allenatore, Frank.

Non aveva però fatto i conti con la volontà della società viola che ha rifiutato l'offerta e rispedito al mittente l'interesse di un club che già qualche settimana fa si era fatto sotto registrando però il poco interesse di Nico Gonzalez che si prepara a giocare un''altra partita con il numero 10 della Fiorentina sulla schiena.