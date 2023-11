L'ENDORSEMENT PER NZOLA: A LESKOVAC CON VISTA BOLOGNA

Fonte: Dall'inviato a Leskovac, Giacomo A. Galassi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È un Vincenzo Italiano molto concentrato quello che si è presentato a Leskovac per parlare in vista della sfida di domani contro il Cukaricki. Una partita che può essere l'occasione migliore per archiviare i problemi riscontrati contro Empoli, Lazio e Juventus e guardare così con ottimismo al match contro il Bologna. Ci sarà un ampio turnover, e non potrebbe essere altrimenti, con alcuni giovani che scalpitano e altri giocatori che sperano di poter mettere minuti nelle gambe.

Ma l'osservato speciale sarà M'Bala Nzola, attaccante che proprio come accaduto per Beltran nella partita al Franchi contro i serbi, spera di poter trovare la via del gol per scacciarsi di dosso qualche fantasma che si è creato fin dal suo arrivo a Firenze. Le parole di Italiano sono state quelle di una persona che conserva la fiducia nella punta e non si spiega il perché ancora non stia facendo vedere "quello che ci fece a vedere a Firenze contro igor, portandoselo sulle spalle e facendoci gol", per citare lo stesso tecnico viola.

Anche perché poi con il Bologna andranno valutate le condizioni di Beltran, l'assist migliore a Nzola per prendersi finalmente la Fiorentina. In Serbia come domenica prossima al Franchi.