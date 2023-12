INTRIGO INTERNAZIONALE: NZOLA PARTE O NO? INTANTO IL CT LO CHIAMA

FirenzeViola.it

Per parafrasare il verso di un famoso cantautore emiliano, "C'è chi dice nao": nella serata di ieri ha riecheggiato forte nell'universo viola il no (riadattato in portoghese) che M'Bala Nzola avrebbe detto alla propria Nazionale. Secondo un'indiscrezione raccolta nelle ultime ore infatti, l'attaccante della Fiorentina sta pensando di rinunciare alla convocazione con l'Angola per disputare la prossima Coppa d'Africa, in partenza il prossimo 13 gennaio. L'Angola, presente nel Gruppo D, esordirà lunedì 15 gennaio contro l'Algeria; pur non avendo grosse velleità di arrivare fino in fondo, la selezione allenata dal portoghese Pedro Soares Gonçalves sarà comunque impegnata quantomeno per venti giorni.

Questo, per Nzola, vorrebbe dire saltare più o meno cinque gare dei viola (dal quarto di finale di Coppa Italia in programma il 9 gennaio, fino almeno al match col Bologna del 21 gennaio). In mezzo anche la Supercoppa da Ryad, che la Fiorentina, dato anche l'infortunio di Nico, dovrebbe affrontare con una situazione offensiva precaria. Per questo, "egoisticamente" il club viola incrocia le dita affinché la notizia del rifiuto dell'angolano venga confermata.

Dall'altra parte però, c'è da registrare anche la versione della Federazione angolana, secondo cui il giocatore si sarebbe detto disponibile e focalizzato per dare il massimo in Coppa d'Africa (qui il punto raccolto da FirenzeViola.it) . Le notizie raccolte dall'Italia hanno sorpreso probabilmente anche il Ct Gonçalves, che ad oggi conta ancora sull'attaccante classe '96 per l'impegno continentale e lo ha inserito nell'elenco dei pre-convocati pubblicato poco fa sul sito della CAF (Confédération Africaine de Football).

La Fiorentina rimane in questo caso tra due fuochi e due versioni, quella che proviene dall'entourage del calciatore e quella che arriva dall'Angola. L' "intrigo internazionale" è destinato a sbrogliarsi a breve, anche perché le altre nazionale africani hanno già cominciato a comunicare la propria lista dei convocati. Intanto l'aria intorno al calciatore è cambiata: vista l'evoluzione e le news provenienti da Luanda, il no categorico di Nzola alla propria Nazionale si è quantomeno affievolito in un "nì".