INDISCREZIONE FV, Finale Coppa Italia Femminile a Cesena

Fonte: Stefano Berardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non è ancora stato reso ufficiale ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la finale di Coppa Italia Femminile che vedrà impegnata la Fiorentina di Sebastian De La Fuente contro la Roma di Alessandro Spugna, si dovrebbe disputare allo stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena. Inaugurato nel 1957, l’impianto ospita le gare casalinghe del Cesena e nella stagione 2022/2023 è stato usufruito dallo Spezia per via dei lavori di ristrutturazione del loro stadio.

Teatro di eventi, concerti, e gare di rugby, possiede un campo in erba sintetica e non è la prima volta che viene scelto dalla Federazione Femminile come teatro di una finale. Nel 2019 ospitò la gara secca di Supercoppa Italiana tra Juventus e Fiorentina, conclusasi con il punteggio di 2-0 per le bianconere