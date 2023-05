FRECCIAVIOLA DODÒ, BENE RANIERI, BIRAGHI, CASTROVILLI E KOUAMÈ

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

CEROFOLINI - Torna tra i pali dopo l’ultima presenza con l’Alessandria del marzo 2022, il primo intervento in due tempi su Leris gli fa rompere il ghiaccio. Buona la prima, 6

DODÒ - Meno dirompente ma anche perchè nel primo tempo qualche problema muscolare sembra condizionarlo. Un bello spunto che infiamma la Maratona in avvio di ripresa poi il primo gol in maglia viola con il missile sotto la traversa deviato da Amione. E’ diventato un beniamino ed è inevitabile sia così, non solo per l’acconciatura. Freccia Viola, 8

Dal 25’st VENUTI - Ordinaria amministrazione, 6

MILENKOVIC - Un po’ in affanno sulla prima iniziativa blucerchiata poi corre pochissimi rischi in particolare in un secondo tempo che sembra un allenamento, 6,5

RANIERI - Lammers gli sfugge in avvio concludendo alto. Bene in anticipo, e con sicurezza, nei primi minuti della ripresa fino a quando propizia il raddoppio con il cross basso dalla sinistra. Autoritario, 7

BIRAGHI - Importante l’intervento sulla linea di porta, nel primo tempo, in occasione del tiro cross dalla sinistra di Augello. Altrettanto l’assist (il dodicesimo stagionale) per il gol del vantaggio di Castrovilli, 7

Dal 42’st TERZIC - Entra, segna, esulta e si fa ammonire, 6,5

DUNCAN - Al rientro tra i titolari si vede al tiro dal limite ma con mira un filo larga. Va peggio nella ripresa con un pallone sparato in curva ma quando lo chiama in causa Jovic il tentativo è vincente e anche se con la deviazione di Murillo vale il 3-0. Redivivo, 6,5

AMRABAT - Non impeccabile sul rimbalzo che dà il via alla prima occasione della Samp con Lammers. È l’unica pecca di una prestazione impreziosita dal break e successivo assist per il 4-0 di Kouamè. Diesel, 6,5

NICO GONZALEZ - Stavolta è sulla destra fin dall’inizio, però i primi segnali di pericolosità arrivano dopo la mezz’ora. Ci prova un po’ di più nello spezzone di ripresa che precede la sostituzione, 6

Dal 25’st KOUAMÈ - Appena entrato sfiora il gol trovando la risposta di Ravaglia, si rifà poco dopo su invito di Amrabat confermando quanto di buono fatto vedere a Monza, 6,5

CASTROVILLI - Suo il primo tiro, che però arriva a 10’ dall’intervallo, con la risposta di Ravaglia. Si conferma oltre che il più volenteroso anche il più dotato tecnicamente con un primo tiro sul quale Ravaglia risponde all’altezza e con il gioiello al volo che vale l’uno a zero. Esce a metà ripresa sotto una pioggia di applausi più che meritati, 7

Dal 33’st BIANCO - Pochi minuti gli bastano per sfiorare il gol, 6

SOTTIL - Comincia a sinistra cercando anche gli spazi buoni per arrivare al tiro più nei primi minuti che a ridosso dell’intervallo. Rallenta nella ripresa prima di uscire, 6

Dal 33’st SAPONARA - Partecipa al festival finale impegnando anche lui Ravaglia, 6

JOVIC - Come da prassi è molto poco mobile, fa poco per crearsi spazi nel primo tempo e l’unico spunto è fuori dall’area di rigore. Riesce a incidere di più nella ripresa quando da terra chiama al tiro Dodò per il 2-0 e soprattutto quando difende bene il pallone che recapita a Duncan per il 3-0. Nel finale trova anche la riposta di Ravaglia oltre a propiziare l'inserimento di Terzic per il quinto gol e segnalandosi in una ripresa molto migliore del primo tempo, 6,5

ITALIANO - Ampio turnover con Ranieri titolare in difesa e con il ritorno dal primo minuto di Duncan per dar fiato a Mandragora. Davanti c’è Jovic e non Cabral mentre sugli esterni Sottil e Nico Gonzalez. A sbloccare una gara sonnolenta è Castrovilli che sembra beneficiare del ruolo più avanzato, poi nella ripresa i suoi dilagano. Se doveva essere l'occasione buona per rivedere le cosiddette seconde linee può raccogliere parecchie soddisfazioni, perchè segnano in tanti, alcuni appena entrati, e si sprecano gli assist, 7