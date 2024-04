GILARDINO, Mossa del Genoa pre-Fiorentina. Il Torino...

FirenzeViola.it

Tra gli argomenti che hanno fatto discutere i tifosi in questa giornata è il possibile rinnovo con il Genoa di Alberto Gilardino, tecnico accostato con insistenza nelle settimane scorse alla Fiorentina per il dopo Italiano. Il club ligure si è mosso per mandare un messaggio forte al suo allenatore proponendo un triennale, ma anche alla Fiorentina, proprio nella settimana che precede la gara tra le due squadre, lunedì prossimo al Franchi. Una mossa insomma per dare forza e credibilità al tecnico anche di fronte alla squadra rossoblù che Gila, in scadenza e dato in partenza, potrebbe invece guidare per altri tre anni.

Ha parlato anche il suo agente, Alessandro Moggi, per spiegare che il tecnico, che lui ritiene uno dei migliori prospetti, bravo visto il percorso finora fatto e con idee, è come detto in scadenza ed è normale che si parli di contratto e futuro.

E secondo quanto riportato dal giornalista di Revelo, Matteo Moretto, anche il Torino avrebbe messo gli occhi su Gilardino per il post-Juric.