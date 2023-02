FRANCHI, E l'intervento a gamba tesa dell'Icomos

"Se il nuovo Franchi sarà modificato come previsto dal progetto Arup verrà posta « una lapide sull’opera di Pier Luigi Nervi e sul suo significato per Firenze e per l’architettura nazionale » . Per cui «onorevole ministro Sangiuliano, confidiamo in un suo intervento, sollecitando una revisione radicale del parere della Soprintendenza per il Pnrr in sede di conferenza dei servizi, che si concluderà il 16 febbraio". Questo il messaggio che è arrivato sul tavolo del ministero delle Belle Arti e del sindaco Nardella a firma Icomos (International Council on Monuments and Sites), l’ente consultivo dell’Unesco, che già si schierò in maniera nettamente contraria all’abbattimento. E' stata questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.