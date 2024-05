FOTO FV, Il gol di Castrovilli e la dedica al figlio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

14 maggio 2023-5 maggio 2024: dall'Udinese al Verona, passando per un anno di sofferenza (senza contare quello precedente ancora). Gaetano Castrovilli torna ad esultare dopo l'infortunio che gli aveva impedito di giocare la finale di Conference e dopo l'operazione che, dopo la ripresa estiva e le vicende di mercato, lo avevano tenuto fuori dal campo in questi mesi. Con la Salernitana la prima da titolare, oggi la seconda opportunità che Castrovilli non ha sprecato, per lui un palo e un gol e la sensazione che il suo talento sia tornato a sbocciare. Di seguito ecco le foto del gol e dell'esultanza, tutta privata, quasi solitaria con i compagni che lo hanno lasciato andare verso la telecamera per dedicare il gol al figlio, Brando.

"Sono stati due anni dove sono stato tanto sfortunato ma grazie alla mia famiglia, alla società e ai miei compagni sono tornato. Sono contento per il gol e la dedica va tutta al mio piccolo bambino. Devo dire la verità: in questi mesi è stata la mia forza e la mia rinascita" ha poi detto Castrovilli.

Certo è che con il contratto in scadenza, il futuro di Castrovilli potrebbe essere altrove, se non ci sarà un avvicinamento tra il club e il calciatore e il suo entourage dal punto di vista contrattuale, proprio ora che era tornato a "danzare" in campo.