FIO-GEN 1-1, Pari: Ikoné risponde a Gudmundsson

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Termina sul punteggio di 1-1 la penultima partita della 32^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Genoa. I viola non vanno oltre il pareggio contro un Genoa che è riuscito a bloccare le avances della squadra di Italiano poco pericolosa nei 90 minuti. Al 25’ del primo tempo Belotti segna l’1-0 ma lo fa scattando in fuorigioco sul servizio di Beltran e, dopo una revisione al VAR, la rete viene annullata. Al 40’ altro episodio chiave: follia di Quarta in retropassaggio, Terracciano ferma Messias ma Ekuban viene steso da Parisi prima che possa prendere la ribattuta.

Di Marco, arbitro della gara, indica il dischetto e il VAR conferma: freddissimo Gudmundsson che porta in vantaggio i suoi. Il pareggio arriva nella ripresa. Nasce tutto da un’azione insistita di Bonaventura a sinistra, il cross del 5 viola trova Ikone tutto solo sul secondo palo per il colpo di testa che vale l’1-1 al 54’. Da lì in poi poche occasioni: la squadra di Italiano non sfonda e al triplice fischio dell'arbitro è dunque risultato di parità.