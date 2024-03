DODO, Contro il Milan torna lui dal primo minuto?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In questi giorni di dolore, in casa Fiorentina a strappare qualche sorriso c'è Dodo. il brasiliano è tornato in gruppo ormai da più di un mese e, dopo l'assaggio di campo contro il Maccabi Haifa, adesso sembra vicino al top della forma. Secondo alcuni quotidiani ipotizza che possa essere lui, alla ripresa del campionato, la sorpresa di formazione per Vincenzo Italiano. CLICCA QUI per leggere l'intera notizia.