CONFERENCE, L'appello della curva e i biglietti venduti

Firenze si è svegliata tappezzata di striscioni di invito ad andare al Franchi per il ritorno con Plzen, giovedì alle 18.45. "Giovedì tutti allo stadio" è l'invito della Curva Fiesole che anche ieri sera infatti ha srotolato uno striscione nel finale della sfida con il Genoa. Ma per ora i numeri non sono altissimi. Sono circa 15mila i biglietti venduti e da Plzen arriveranno 1000 tifosi circa. C'è comunque ancora tempo per comprare il tagliando e sostenere i viola nella gara di ritorno con la squadra ceca che può portare la Fiorentina in semifinale.