BONAVENTURA, Rimasto in USA per il funerale di Barone

© foto di Federico De Luca

Jack Bonaventura non è tornato in Italia e resterà negli Stati Uniti per dare l'estremo saluto a Joe Barone domani nel funerale in programma alle 10 di mattina locali a Brooklyn. Il centrocampista della Fiorentina, squalificato la prossima partita contro il Milan, non ha avuto modo di essere a Firenze nei drammatici giorni dopo la scomparsa del direttore generale e dovrebbe dunque presenziare a New York assieme a Pradè, Ferrari e Pengue attesi in Nord America al pari del presidente Rocco Commisso.