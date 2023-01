AMRABAT, Barça lavora con la Liga per prestito con obb.

Aggiornamenti imminenti per la situazione attorno a Sofyan Amrabat: come raccontato su Radio FirenzeViola, il Barcellona è adesso in contatto con la Liga per ottenere il permesso di rilanciare alla Fiorentina l’offerta per il marocchino. Se ottenesse l'ok, il club blaugrana si spingerebbe ad un’offerta di prestito con obbligo di riscatto a 35-40 milioni. Il rilancio potrebbe arrivare in queste ore, considerando che il mercato in entrata in Spagna chiude alle 23, dunque ci sono 3 ore di tempo in più per chiudere gli acquisti.