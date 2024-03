ZHANG, Corte d'Appello dà ragione ai creditori: dovrà 320mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sentenza di Hong Kong che costringe Steven Zhang a versare più di 320 milioni a China Construction Bank vale anche in Italia. Questo - riporta Repubblica - afferma la Corte d’Appello di Milano, accogliendo il ricorso dell’istituto di credito cinese. La banca aveva ottenuto dal Tribunale di prima istanza della Corte suprema dell’ex protettorato britannico un provvedimento che obbliga Steven Zhang, presidente dell’Inter, a restituire 255 milioni di dollari, più una trentina di milioni l’anno di interessi per tre anni, calcolati al tasso del 13 per cento.

Soldi che Zhang non avrebbe mai restituito. La società Inter è completamente estranea alla vicenda.: da viale della Liberazione, spiega il quotidiano, trapela serenità da parte della proprietà nerazzurra.