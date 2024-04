VIOLA, 3° club per pareggi nella storia della Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima giornata di Serie A, la 32°, si è conclusa con l'incredibile numero di 7 pareggi su 9 gare disputate(8/10 considerando anche Udinese-Roma sospesa a 10 minuti circa dalla fine sul risultato di 1-1 per il problema al petto accusato da Ndicka). Mai nella storia della massima competizione italiana ci sono stati 8 pareggi in una singola giornata di campionato, mentre nel passato solo in altre cinque occasioni sette sono stati i risultati di parità in una singola giornata del calendario di Serie A: 10ª giornata 2004-05, 38ª giornata 2004-05, 11ª giornata 2007-08, 24ª giornata 2008-09 e 12ª giornata 2020-21.

Vedremo come finirà Udinese-Roma, intanto il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei club italiani con più pareggi nel massimo torneo calcistico nostrano. In questa speciale graduatoria la Fiorentina è sul podio con 886 pareggi dietro a Milan e Roma. I rossoneri sono secondi con solo 6 risultati in equilibrio in più rispetto ai viola, mentre i capitolini guidano la classifica con 910 pareggi.