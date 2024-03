VENEZUELA-ITALIA, Con fatica gli azzurri vincono 1-2

NOTIZIE DI FV BIRAGHI, NON È PIÙ SOLO UN CAPITANO: A LUI IL GRUPPO E' stato l'uomo che, subito dopo Italiano, ha preso la parola questa mattina al Viola Park. Cristiano Biraghi d'ora in poi per la Fiorentina non potrà essere più solo un capitano. Ma dovrà sforzarsi con tutto se stesso per diventare quella... E' stato l'uomo che, subito dopo Italiano, ha preso la parola questa mattina al Viola Park. Cristiano Biraghi d'ora in poi per la Fiorentina non potrà essere più solo un capitano. Ma dovrà sforzarsi con tutto se stesso per diventare quella... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi