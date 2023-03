VANNUCCI, Franchi? C'è chi non vuole bene alla città

FirenzeViola.it

Il consigliere regionale Andrea Vannucci, già ex assessore allo sport del Comune di Firenze, ha commentato su Facebook le ultime vicende che mettono in discussione il restauro dello stadio Franchi: "Il progetto Arup per il nuovo stadio Franchi mi piace un sacco. Credo sia bellissimo. L’ho sempre pensato. Credo che vada gestita con grande attenzione la fase dei lavori e credo che si debba fare ogni sforzo per far giocare la Fiorentina nella città metropolitana. Non mi sognerei mai di rimettere tutto in discussione. Chi lo fa non vuole bene alla città e nemmeno alla Fiorentina. Non capisco quale sia la stranezza di investire soldi pubblici per opere pubbliche. Il ministero ha messo il vincolo e il ministero ha trovato le risorse, tramite pnrr, per ristrutturare e dare un futuro allo stadio e a Campo di marte. Adelante".