UFFICIALE, Rice lascia il West Ham. L'annuncio del club

Declan Rice lascia ufficialmente il West Ham. Ad annunciarlo sono stati gli Hammers con un comunicato, nel quale però non viene specificato il club al quale il centrocampista è stato ceduto, che sarà comunque l'Arsenal. Di seguito il testo: "Il West Ham United può confermare che è stato raggiunto un accordo affinché Declan Rice lasci il club per una quota di trasferimento record per il Regno Unito.

Il 24enne centrocampista inglese lascia gli Hammers dopo aver collezionato un totale di 245 presenze in prima squadra con il club, l'ultima delle quali si è conclusa in gloria il mese scorso quando ha alzato il trofeo della UEFA Europa Conference League a Praga per porre fine alla nostra attesa di 43 anni per tornare a sollevare un trofeo.

Vincitore del premio Hammer of the Year tre volte, nel 2020, 2022 e 2023, e secondo nel 2018 e 2019, Declan ha fatto il suo debutto nella Nazionale inglese nel marzo 2019 e da allora ha raccolto 43 presenze. È stato nominato capitano del West Ham United nell'estate del 2022, dopo il ritiro di Mark Noble, e ha goduto di un'ultima stagione trionfante quando la squadra di David Moyes si è assicurata solo il secondo grande trofeo europeo nella storia del club".