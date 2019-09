Kevin Diks rientra ufficialmente nella Fiorentina, concludendo dunque il periodo trascorso in prestito all'Empoli, dove però non ha collezionato neanche una apparizione. Accordo terminato a tutti gli effetti, anche presso gli uffici legali della Lega Serie A. Adesso è pronta per lui una nuova esperienza altrove, molto probabilmente nel campionato danese.