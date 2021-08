U. 21, Monza ospiterà a ottobre la sfida Italia-Svezia

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Sarà Monza a ospitare la Nazionale Under 21 il 12 ottobre prossimo nel quarto match delle qualificazioni europee, contro la Svezia. Per gli Azzurrini, impegnati nel girone F, il cammino inizierà il 3 e il 7 settembre, contro Lussemburgo e Montenegro, a Empoli e Vicenza, e proseguirà l'8 ottobre fuori casa, in Bosnia Erzegovina. Intanto il 13 agosto l'Under 19 affronterà a Coverciano il suo primo impegno stagionale, un'amichevole con l'Albania. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 25 calciatori per il raduno fissato nella serata di domenica 8 agosto al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia. Una marcia di avvicinamento dell'Italia alla prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, che dal 6 al 12 ottobre vedrà gli Azzurrini impegnati in Slovenia contro la nazionale padrona di casa, l'Islanda e la Lituania. (ANSA).