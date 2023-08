TORREIRA, Piace al Napoli: offerti 15 milioni per l'ex viola

FirenzeViola.it

Il Napoli continua a sognare Teun Koopmeiners come rinforzo per il centrocampo ma dopo il primo contatto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Percassi gli azzurri hanno capito che difficilmente riusciranno a strappare l'olandese alla Dea, che chiede quaranta milioni e che non vuole cedere il ragazzo.

Per questo il Napoli lavora parallelamente ad un piano B, che sembra dirottato verso tre giocatori: Giovani Lo Celso, Boubakary Soumaré e Lucas Torreira. Proprio sull'ex centrocampista della Fiorentina i campani sembrerebbero essere piombati con forza, e come scrive il Corriere dello Sport, dalla Turchia sono certi che gli azzurri abbiano offerto 15 milioni per il centrocampista del Galatasaray.