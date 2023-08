SERGIO RICO, Lo spagnolo è stato dimesso dall'ospedale

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

A tre mesi dal grave incidente che ha messo in pericolo la sua vita, Sergio Rico ha finalmente lasciato l'ospedale di Siviglia e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni davanti ai giornalisti presenti: "Mi sento abbastanza bene, devo ancora passare qualche mese in pace e continuare a recuperare a casa. Grazie a tutti per il rispetto avuto e per il continuo sostegno".

Lo spagnolo, 29 anni, lo scorso 28 maggio è stato vittima di un brutto incidente cadendo da cavallo a El Rocio, un villaggio in Andalusia. Da allora è stato ricoverato all'Hospital Virgen del Rocio di Siviglia.

Dopo 19 giorni di coma per trauma-cranico è iniziata una lunga risalita. Lo scorso 4 luglio Rico è stato dimesso dalla terapia intensiva. Dopo diversi mesi di ricovero è prevista una lunga convalescenza a casa.