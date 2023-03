SABATINI, A Nainggolan voglio bene ma è un delinquente

"Ho una voglia nevrastenica di tornare, senza calcio sono un uomo dimezzato, perdo l'identità e non so a cosa pensare". Intervistato da gazzetta.it, Walter Sabatini ha raccontato il momento che vive lontano dal calcio e non solo. L'ex ds della Salernitana ha parlato anche di diversi aneddoti, a partire da quello su Radja Nainggolan: "Sono affezionato a tutti i giocatori che ho portato in giallorosso, quello che più mi ha fatto arrabbiare è Nainggolan a cui voglio bene come un figlio, ma è un delinquente, è uno che se gli metti davanti 7-8 shottini se li beve tutti. Per lui la vita è un gioco, ma ha dei buoni sentimenti".