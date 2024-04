RANKING, Italia certa dei 4 posti Champions nel 25-26

FirenzeViola.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Con le modifiche riguardo alle gare del martedì di Champions, QUI i risultati, la UEFA ha aggiornato il ranking per nazioni. Questa graduatoria sarà decisiva per assegnare i posti in Champions League, e di conseguenza anche per le altre due competizioni europee per club, per la stagione 2025-2026. Considerando i vari punteggi l'Italia è certa di avere almeno 4 squadre qualificate anche all'edizione 2025-2026 della principale competizione continentale per club. Di seguito la classifica aggiornata del ranking con le nazioni con 4 posti:

Quattro posti Champions

1. Inghilterra 103.678

2. Spagna 88.489

3. Italia 88.141

4. Germania 84.481

5. Francia 65.831