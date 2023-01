PASCULLI, Al 90% Gonzalez andrà al Leicester

L'ex attaccante argentino Pedro Pasculli ha parlato così del futuro del suo connazionale Nico Gonzalez: "Me lo stanno confermando in diversi, e in Argentina ne sono certi, al 90% Nico Gonzalez si trasferirà dalla Fiorentina al Leicester. Stiamo parlando di un ottimo calciatore che è pronto per andare a giocare in un campionato importante come quello inglese".