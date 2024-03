PALLADINO, Futuro? Non si conosce: a fine stagione...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il futuro non si conosce". L'allenatore del Monza Raffaele Palladino, dopo il successo casalingo sul Cagliari, ha parlato così di cosa accadrà a fine stagione, anche in relazione alle voci su una possibile cessione del club brianzolo: "Di tutti i discorsi fatti in settimana ho sentito poco e mi sono informato poco perché ho pensato al Cagliari - - ha dichiarato in conferenza stampa - la dirigenza vi dirà tutto sull’argomento. Il futuro del Monza è adesso, sono 9 gare fondamentali per provare a raggiungere il record di punti rispetto alla passata stagione.

Al mio futuro ci pensiamo a fine stagione”. Ricordiamo che Palladino è uno dei nomi che è stato da tempo accostato alla Fiorentina in caso di addio (ormai probabile) a fine stagione di Vincenzo Italiano.