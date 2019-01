OBIETTIVI, Il Milan non molla Diawara

Il mercato del Milan non è ancora chiuso, il club rossonero vorrebbe piazzare un colpo a centrocampo. Sensi e Duncan piacciono a Leonardo e Maldini (così come allo stesso Gattuso), ma il nome in cima alla lista, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, è quello di Diawara, giovane talento del Napoli. Il Milan, dunque, potrebbe puntare con decisione sul guineano, soprattutto se Allan dovesse davvero rimanere in Italia. L’affare è complicato, ma Leonardo ci proverà.