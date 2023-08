NARDELLA, Ecco cosa siamo disposti a fare per il Franchi

Fonte: lanazione.it

Sull'area esterna del nuovo stadio Artemio Franchi “andremo incontro alle esigenze dei cittadini. Siamo disponibili a verificare un cambio della destinazione d'uso eliminando l'hotel e gli spazi commerciali e mettendo funzioni all'interno del quartiere, valorizzando così le attività commerciali dello stadio”. È quanto ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine delle celebrazioni della città per San Lorenzo. Nardella ha risposto a proposito del restyling del nuovo Franchi, tornando anche sul tema dei 55 milioni di fondi Pnrr non concessi alla città.

“Il progetto esecutivo dello stadio Franchi sarà terminato dopo l'estate dallo studio Arup, dopo partiremo con la gara per l'affidamento dei lavori – ha aggiunto – . La gara sarà divisa in almeno due lotti: il primo è il lotto che ha già i finanziamenti già confermati e sono nella disponibilità del Comune ovvero 130 milioni, il secondo lotto è legato ai 55 milioni che sono stati tolti alla città" dai fondi del Pnrr. "Questo secondo lotto si manterrà su una opzione in modo tale che le ditte sanno che sicuramente faranno i lavori del primo ma potranno anche fare i lavori del secondo non appena si troveranno le risorse".

"Sulla questione dei 55 milioni, da tre mesi siamo in contatto con i ministri - conclude -. Abbiamo messo da parte le polemiche, riteniamo sia stata fatta una ingiustizia a Firenze perché sono stati tolti i 55 milioni ma riteniamo che si possa trovare una soluzione come è stato fatto per Venezia. Abbiamo inviato al governo varie opzioni”.