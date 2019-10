MANDORLINI, Ribery out un guaio: punterei sul Boa

Mister Andrea Mandorlini è intervenuto così oggi alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina: “Per la squadra viola ciò che conta è la partita di domani, non guardare a cosa è successo contro la Lazio e alle cattive notizie che ha portato il match del Franchi. L’assenza di Ribéry è importante, ma adesso conta guardare al futuro e ricompattarsi per andare in Emilia e fare una bella partita contro il Sassuolo. Deve superare il momento di difficoltà. Reputo Montella un bravo tecnico e se aveva puntato nelle scorse gare su quegli 11 calciatori un motivo c’era. Il polso della situazione ce l’ha Montella. Io punterei molto su Boateng, che in queste gare ha avuto poco minutaggio. Strano, perché è un giocatore importante. Non è un classico centravanti, ma ci può stare per non dare punti di riferimento agli avversari. Quando poi giochi coi soliti alla lunga paghi tra stanchezza e infortuni. Domani è fondamentale ritrovare i 3 punti”.