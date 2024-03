LEGA A, Una App già ad agosto? I dubbi di tv e club

FirenzeViola.it

Una app per interagire e offrire servizi gratuiti e a pagamento ai tifosi da parte della Lega di serie A già dalla prossima stagione. Ma non tutti sono d'accordo. Il 1° agosto la Lega Serie A punta a lanciare la piattaforma Serie A+ che, come riportato dal Corriere della Sera comprende "dai giochi a premi agli highlights in anteprima e personalizzati, dall’elezione del miglior giocatore alla scelta dell’inno ufficiale della serie A. Le formule previste per l’iscrizione a Serie A+ sono al momento tre: una gratuita, con accesso a limitate funzioni, una da 12 euro l’anno, che consente di prendere alcune decisioni, e una Premium da 89 euro l’anno, che offrirebbe anche esperienze interattive come la partecipazione a webinar con i vertici di Lega". Il progetto già presentato stima di raggiungere, nel peggiore dei casi, già 3.4 milioni di utenti nel primo anno e punta agli 8.3 per il 2027.

Ma come detto sia le emittenti televisive con in testa Dazn sia alcuni club si oppongono. I motivi? Per le tv perché il modello a pagamento rischia di incidere sui budget stanziati dai tifosi per il calcio, dall’altra perché alcuni dei servizi sembrano anche in concorrenza con iniziative delle stesse tv. I dubbi dei club invece riguardano il fatto che la Lega possa essere l’intermediario migliore nel rapporto coi fan