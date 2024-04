LAZIO, Tutto fatto per il rinnovo di Zaccagni: le cifre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Era stato per qualche tempo un obiettivo (non così concreto) della Fiorentina. Adesso Mattia Zaccagni sta per legarsi di nuovo alla Lazio e, di conseguenza, per spegnere le voci di mercato sul suo futuro. Sembra infatti tutto fatto per il rinnovo con il club biancoceleste: il presidente Claudio Lotito ha rilanciato subito per il rinnovo del calciatore e nell'incontro avuto questa notte - informa Il Corriere dello Sport - è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento di contratto dal 2025 al 2029 per un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus.

Stando a quanto filtra da Formello c'è fiducia nella chiusura dell'affare, ma la prudenza è d'obbligo visto che non è ancora arrivata la firma nero su bianco dell'esterno azzurro. L'ideale per il club biancoceleste sarebbe blindare l'ex Verona entro l'avventura dell'Italia di Spalletti agli Europei.