LAZIO, Barak il primo nome nella lista di Tudor per giugno

Lazio su Antonin Barak: lo riporta il Messaggero, che nell'edizione odierna parla di una precisa richiesta fatta dal nuovo tecnico Igor Tudor: il croato avrebbe infatti chiesto al Ds Fabiani un nome per la prossima stagione, ovvero quello di Barak, già avuto ai tempi dell'Hellas Verona. In vista dell'estate, Tudor punta forte sul centrocampista della Fiorentina, in uscita già a gennaio prima di una frenata negli ultimi giorni di mercato: la richiesta, scrive il Messaggero, allora era intorno ai 10 milioni di euro. I 29 anni del ceco non depongono a suo favore ma Lotito potrebbe comunque accontentare il suo allenatorei.