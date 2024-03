LANZAFAME, Con Iachini il Bari può andare ai playoff

FirenzeViola.it

© foto di Emanuele Pennacchio

Davide Lanzafame, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare, legati soprattutto al campionato di Serie B e al Bari, con cui è stato protagonista in carriera: “Quando si cambiano diversi allenatori durante la stagione il problema non è l’allenatore. Lo scorso anno i biancorossi hanno lavorato bene e hanno chiuso un gran biennio. Quest’anno le aspettative erano molto alte e non sono state rispettate. Per quanto riguarda Iachini, comunque, parliamo di uno specialista della Serie B. Intanto deve pensare a salvarsi, poi, si può guardare anche ai playoff”.

Come giudica Iachini?

“Sicuramente per quanto riguarda il mister stiamo parlando di un allenatore molto adrenalinico ed empatico. Quando arrivi in un club che è stato costruito con un altro allenatore non è semplicissimo. Detto ciò sono sicuro che i biancorossi finiranno la stagione in maniera positiva. Credo possano arrivare a combattere per i playoff”.