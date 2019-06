JUVENTUS, Ieri incontro Sarri-CR7 in Costa Azzurra

Maurizio Sarri ieri ha viaggiato verso la Costa Azzurra per incontrare personalmente il suo giocatore più importante, ovvero Cristiano Ronaldo. Il nuovo tecnico della Juventus voleva parlarci faccia a faccia ed esporgli, in piena condivisione degli obiettivi, le sue idee in vista della prossima stagione. L'allenatore toscano vuole avvicinarlo alla porta e renderlo sempre più decisivo: l'obiettivo è quello di fargli toccare quota 40 gol in una stagione, ambizione più che condivisa con lo stesso CR7. Dal canto suo, il portoghese ha apprezzato che il nuovo tecnico abbia sentito subito il dovere di parlargli di persona. Il prossimo incontro è previsto per l'inizio del ritiro, dove inizieranno a conoscersi meglio e dove inizierà una collaborazione che in casa Juve sperano possa essere ricca di successi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.