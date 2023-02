ITALIANO, Vittoria meritata. Terzic? Dovevamo levarlo

Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Siamo al quarto risultato utile consecutive, oggi vittoria importante per la classifica. Siamo venuti qua per cercare di risalire in classifica. Non abbiamo tirato tantissimo come facciamo di solito però i ragazzi ne parlavano in spogliatoio e sono contenti per la vittoria. In fase di presentazione della gara ho detto loro che bisogna alzare la percentuale di attenzione e ferocia. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo stati equilibrati nel secondo. Ho dovuto fare qualche cambio forzato, ma alla fine è stata una vittoria meritata".

Come sta Terzic? "Forse abbiamo sbagliato, dovevamo levarlo alla prima avvisaglia, ma ha dato il suo ok. Ci sta che sia un problemino all'adduttore ma mi auguro non sia nulla di particolare perché il ragazzo sta facendo bene".

A che punto è la Fiorentina di Italiano? "A me è piaciuta oggi l'attenzione che ha avuto la squadra. Bisogna sempre avere grande attenzione e concentrazione. Mi auguro che da qui in avanti i ragazzi capiscano che questo è l'atteggiamento giusto".

Con un Cabral così è più facile scegliere il centravanti?

"Oggi non è stato facile perché arrivano entrambi (lui e Jovic, ndr) da un bel po' di segnature. Ho preferito Cabral perché nell'attacco della profondità spesso riesce a trovare lo spazio per far male a difese così che lavorano sull'uno contro uno. Oggi ci ha messo lo zampino su quel calcio d'angolo, va bene così".

Commisso ha detto 'Ma che gol ha fatto Biraghi!'.

"Bravo Biraghi, bravissimo perché quelle sono intuizioni che ogni tanto bisogna ricercare e a noi stanno mancando. Poche volte troviamo una situazione del genere. Complimenti a lui, non era facile da quella distanza. E' un capitano, questo è un grande gol ed è giusto che i compagni vadano ad abbracciarlo".