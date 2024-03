ITALIA, Le formazioni dell'amichevole contro Ecuador

FirenzeViola.it

Alle 21:00 l’Italia scenderà sul campo della Red Bull Arena di Harrison (New Jersey) per affrontare l’Ecuador, nella seconda amichevole di questa “mini tournée” americana. Nonostante non avesse pienamente convinto Luciano Spalletti - pur cambiando tutto l'undici visto contro il Venezuela - opta ancora per la difesa a tre: out Jack Bonaventura. Queste le scelte di formazione:

ECUADOR (3-4-3) - Burrai; Torres, Pacho, Hincapié; Preciado, M.Caicedo, Alan Franco, Estupiñán; Plata, Minda, Sarmiento. Allenatore: Felix Sanchez.

ITALIA (3-4-3) - Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Pellegrini. Allenatore: Luciano Spalletti.