ISCO, Futuro negli USA. Roma: restano solo 3 giorni

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo per il futuro di Isco ci potrebbero essere gli Stati Uniti. Il trequartista si è svincolato dal Siviglia e a gennaio è stato a un passo dall'Union Berlino. Attualmente ancora libero, l'ex Real Madrid oltre ad essere da tempo nel mirino della Roma è diventato un obiettivo dei Los Angeles Galaxy. In caso lo spagnolo dovesse decidere di trasferirsi in Italia dovrà farlo entro il 24 febbraio, data ultima per l'ingaggio degli svincolati.