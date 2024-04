IKONÉ (DAZN), Jack mi ha messo una palla top. Dispiace

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Jonathan Ikoné ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Genoa: C'è un po' di dispiacere perché oggi volevamo vincere. Abbiamo fatto di tutto ma è difficile fare gol, ora testa alta per la prossima partita. Cosa ha detto il mister? Di aspettare perché non c'erano tanti palloni per me. E quando mi sarebbero arrivati, di sfruttarli al meglio. Il gol? La palla di Jack è stata top e io ho fatto di tutto per fare gol".