IACHINI, Vlahovic? Se non sta bene è il fratello brutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Vlahovic è un ragazzo forte, sta vivendo una stagione difficile ma ne verrà fuori. Non si può rinunciare a uno come lui". Parola di Beppe Iachini, tecnico con il quale il serbo esplose con la maglia della Fiorentina: "La pubalgia non gli ha consentito di allenarsi con continuità - aggiunge il tecnico ai taccuini di Tuttosport - e ciò non lo aiuta anche per la struttura fisica importante. Poi c’è stato il Mondiale. Quando Vlahovic era a Firenze con me dopo il Covid ebbe bisogno di tempo per ritrovare la forma ma sentiva la mia fiducia e lui ne aveva tanta in se stesso, andava via per ultimo dall’allenamento perché voleva sempre imparare. Appena stette meglio dimostrò pur giovanissimo le sue doti. Ma appunto per rendere al meglio, e ciò vale per tutti, devi stare bene. Sennò, come dico sempre, in campo va il fratello brutto".