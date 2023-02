LA STAMPA, Il Toro si sveglia tardi: amaro in bocca

Il quotidiano di Torino La Stampa nella propria edizione digitaleha commentato la sconfitta del Torino in casa della Fiorentina. Si legge come il stavolta il Torino si sia svegliato tardi. Rivincita con gli interessi per la squadra di Italiano rispetto al risultato di undici giorni fa in campionato. Rimane solo l’amaro in bocca per i granata che avevano una grande occasione per andare avanti contro un avversario alla portata e dietro in classifica in Serie A. Ma vanno a sbattere di nuovo contro il muro dei quarti: è la quarta volta che succede con Urbano Cairo. Una sconfitta dolorosa per il Toro, che domina il primo tempo ma va a sbattere contro Terracciano, poi si addormenta e si riprende quando la Fiorentina è già 2-0. E adesso non resta che il campionato per provare ad andare in Europa: domenica c’è già una sorta di spareggio con l’Udinese, un test anche per Ilic entrato senza troppa fortuna nella ripresa.